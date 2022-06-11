– По состоянию на июнь число людей, подлежащих ревакцинации, – 215 766, из них 77 611 человек, или 35,97%, ревакцинированы. По области «Комирнати» от Pfizer получили 65 086 человек. На сегодняшний день I компонент вакцины получили 15 393 человека, II – 10 586 человек. Из них I компонентом привиты 406 беременных, 3 497 кормящих женщин, 4 750 детей, 4 504 прочих, 2 236 вакцинированных, II компонентом привиты 370 беременных, 3 226 кормящих женщин, 4 086 детей, 2 098 прочих, 806 вакцинированных, – сообщил Асхан Байдуалиев.

По информации руководителя управления здравоохранения Атырауской области Асхана Байдуалиева, на сегодняшний день по области I компонент вакцины получили 271 222 человека, или 74,1%, II компонент – 258 796 человек, или 70,7%. Общий контингент вакцинации по области составляет 365 760 человек.По его словам, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РК от 25 марта, начата работа по призыву на вакцинацию против КВИ с применением прививки Комирнати («Pfizer») лиц старше 12 лет, в том числе иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана более трех месяцев. Данную прививку любой желающий может получить бесплатно, - сказал руководитель управления, добавив при этом, «что, хотя в последнее время отменяется обязанность запрашивать ПЦР-тест и сертификат вакцинации, все же в целях дальнейшего нераспространения заболевания от госпитализируемых требуется либо тест, либо паспорт вакцинации больных для общих мер предосторожности».