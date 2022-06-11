– По состоянию на июнь число людей, подлежащих ревакцинации, – 215 766, из них 77 611 человек, или 35,97%, ревакцинированы. По области «Комирнати» от Pfizer получили 65 086 человек. На сегодняшний день I компонент вакцины получили 15 393 человека, II – 10 586 человек. Из них I компонентом привиты 406 беременных, 3 497 кормящих женщин, 4 750 детей, 4 504 прочих, 2 236 вакцинированных, II компонентом привиты 370 беременных, 3 226 кормящих женщин, 4 086 детей, 2 098 прочих, 806 вакцинированных, – сообщил Асхан Байдуалиев.По его словам, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РК от 25 марта, начата работа по призыву на вакцинацию против КВИ с применением прививки Комирнати («Pfizer») лиц старше 12 лет, в том числе иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана более трех месяцев. Данную прививку любой желающий может получить бесплатно, - сказал руководитель управления, добавив при этом, «что, хотя в последнее время отменяется обязанность запрашивать ПЦР-тест и сертификат вакцинации, все же в целях дальнейшего нераспространения заболевания от госпитализируемых требуется либо тест, либо паспорт вакцинации больных для общих мер предосторожности». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Почему нельзя оставлять воду в утюге: последствия, о которых не все знают
Даже такая мелочь, как оставленная вода, может привести к лишним расходам. Но если соблюдать простые правила ухода, этих проблем легко избеж...
Деньги могут прийти внезапно: астрологи назвали 3 знака зодиака, которым скоро повезёт
Астрологи прогнозируют неожиданные финансовые поступления для трёх знаков зодиака — деньги могут прийти из самых неожиданных источников.
Три счёта за одно дело: суд ЗКО признал незаконными действия частного исполнителя
Суд Западно-Казахстанской области отменил необоснованные платежи частного судебного исполнителя.
Почему в школах Казахстана запретили угощения на Наурыз
Вместо праздничных застолий в учебных заведениях будут проводить только культурно-познавательные мероприятия.
Какая погода ожидает жителей Западного Казахстана 19 марта
В Западно-Казахстанской области 19 марта ожидается спокойная погода без осадков.
Камеры с ИИ в Уральске: штрафуют ли за телефон на панели
В полиции разъяснили, в каких случаях телефон считается нарушением, а когда использование гаджета допустимо.
Асет Матаев подвергся групповому нападению, ему проломили голову – адвокат
Алматы. 18 марта. КазТАГ – Генеральный директор МИА КазТАГ Асет Матаев подвергся групповому нападению, ему проломили голову, сообщила адвока...
iPhone на 15 млн тенге украли в Актобе
Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Санврачи ЗКО рассказали, как безопасно отметить Ораза айт и Наурыз
Из-за большого количества еды возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений.