Уральцев просят сообщать об оплате проезда на счета кондукторов и водителей
На всех городских маршрутах работает электронная система для оплаты проезда, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Жители стали меньше пользоваться наличными, отправляя деньги мобильными переводами. Однако оплата за проезд должна осуществляться только через официальные системы, заявляют в отделе ЖКХ.
- Если кондукторы или водители просят совершить денежный перевод на личную банковскую карту за проезд в автобусе, просим сообщать о таких фактах на номер 50-04-02 или скинуть на direct jkh_uralsk с указанием номера телефона, на который был сделан перевод (квитанция, скриншот), номер маршрута и госномер автобуса, для принятия соответствующих мер, - обратились к уральцам в ЖКХ.
через транспортную карту, которую можно приобрести в различных частях города;
через банковскую карту;
с помощью QR-кода через приложение Avtobus, которое можно установить через Play Market или App Store.
оплатить проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт могут пассажиры всех городских маршрутов. Тогда же власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку при оплате наличными, а при оплате картой - 40 тенге.
Бесплатным проездом в общественном транспорте могут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места.
Однако в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа.
В итоге предложение о внедрении дифтарифа в июне этого года поддержали депутаты гормаслихата.
