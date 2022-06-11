- Наша цель провести турнир на должном уровне, чтобы подобные мероприятия чаще проводились в нашем городе, потому что это вызовет ещё бОльший интерес у детей и молодёжи к занятию спортом, - говорит организатор.

MMA расшифровывается как Mixed Martial Arts, что в дословном переводе с английского означает «Смешанные Боевые Искусства».

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам одного из организаторов турнира, президента академии смешанных единоборств по ЗКО Махамбет Султангали, турнир приурочен к 30-летию Вооруженных сил РК.В турнире примут участие профессиональные бойцы из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России и Казахстана. Бои может посмотреть любой желающий – вход свободный. Турнир состоится в парке культуры и отдыха (возле фонтана)