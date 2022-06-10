По данным «Казгидромета», 11 июня днём на севере ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Лёд в огородах, на дорогах снег: в ЗКО разбушевалась непогода На большую часть территории страны по-прежнему будет оказывать влияние циклон, и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +25..+27, ночью похолодает до +10..+12. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
