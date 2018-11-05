Выставка уже побывала в Астане, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Актобе. «Робополис» представляет более 50 экспонатов практически со всего мира: США, Японии, Южной Кореи, Великобритании и России.- Посетители нашей выставки могут познакомиться с самыми новейшими технологиями будущего. Особенно это интересно для подрастающего поколения, причем для них это будет одновременно и образование, и развлечение, - говорит организатор выставки «Робополис» Алексей ПАЩЕНКО.Выставка поделена на несколько зон, где экскурсоводы подробно рассказывают ребятам и их родителям о предназначении роботов и других научно-технических чудесах. Огромное удовольствие дети получают, когда сами пытаются управлять роботом.Сказать, что на выставке очень интересно, значит, ничего не сказать. Особый восторг вызывают у детворы танцующие роботы, которые задорно двигаются под мелодии современных хитов, а также занимательно выглядит настоящий бой молний под динамичную и зажигательную музыку на тесла-шоу. Вот где интересно изучать происхождение электричества.Умиление вызвали и «питомцы» робозоопарка. Всем хотелось потрогать милых светящихся роботов-зверушек.- Мне очень понравился детеныш панды. Он такой мягкий, сразу же хочется прижать к щеке и почувствовать его пушистость. А еще он так жалобно пищит, словно просит: «Пожалуйста, покорми меня из бутылочки!» И вообще здесь все так интересно! - делится впечатлением школьница по имени Жулдыз.Некоторые чудо-экспонаты буквально завораживают внимание посетителей: робот Боря, отвечающий на вопросы, мультяшный робот Валли со своими друзьями, глобусы и фигуры в невесомости, танцующие фонтанчики, аквариум с теплицей, овощи-проводники тока, с помощью которых можно сыграть мелодию, и другие необыкновенные изобретения.- Такие выставки не только интересны, но и очень полезны для детей. Я пришел с племянником, и мы получили огромное удовольствие от увиденного здесь. Ведь некоторые из этих роботов в ближайшем будущем могут стать нашими помощниками в жизни. Да и ребятам интереснее будет изучать кажущиеся скучными физику, химию или биологию, - говорит житель города Алишер. На «Робополисе» дети могут поиграть в виртуальной реальности в теннис или представить себя автогонщиком.В зонах мастер-классов дети рисуют 3D-ручками, где вместо обычной ученической пасты идет расплавленный пластик, а также сами собирают роботов, которых получают в подарок на память.Исключительным же сюрпризом для ребят становится селфи с самым большим светящимся и красивым роботом. В общем, чем сто раз услышать, лучше хоть один раз, но увидеть это волшебство науки и техники своими глазами. Так что, мальчишки и девчонки, а также их родители, спешите увидеть царство роботов – «Робополис». Удивление и развлечения вам обеспечены на все 100%!

Для погружения в будущее приходите в ТРЦ «Орал». Выставка продлится до 25 ноября.

