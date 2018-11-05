В ЗКО не будут восстанавливать разрушенную паводком дамбу
Такое решение в управлении строительства ЗКО приняли после технического обследования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
- В 2014 году отделом архитектуры, градостроительства и строительства Зеленовского района ЗКО была разработана проектно-сметная документация на строительства объекта "Строительство гидротехнических переливных сооружений на реке Деркул в селе Переметное Зеленовского района ЗКО". Разработчиком проектно-сметной документации являлось ТОО "Консорциум-СтройПроект". Согласно принятым проектным решениям на месте старой земляной насыпи предусматривалось строительство дамбы №1, №2, №3, №4, при этом дамбы №1 и №2 по своим техническим характеристикам носили вспомогательную функцию и не являлись основными, - сообщил заместитель руководителя управления строительства ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ на запрос редакции. - Строительство осуществлялось ТОО "УральскСтройИнвест", технический надзор осуществлялся ТОО "Сана-Маркет".
По словам замначальника управления строительства, 8 апреля правый берег дамбы №1 был частично размыт паводковыми водами, основные дамбы №3 и №4 наплыв паводковых вод выдержали и весной 2018 года выполняли свое функциональное назначение.
- Для определения причины возникновения внештатной ситуации управлением строительства ЗКО по результатам открытого конкурса было привлечено ТОО "Уралводпроект" для проведения техобследования данного гидротехнического объекта. По итогам обследования установлено, что основной причиной частичного размыва правого берега №1 явились грубые нарушения требования нормативно-технических документов при проектировании гидротехнических сооружений. Результаты технического обследования показали, что переливная плотина построена в соответствии с проектом и отклонений от проекта не допущено, - пояснил Алибек АНТАЗИЕВ.
Как сообщили в ведомстве, проектно-сметная документация строительства дамбы №1 составляет 30 миллионов тенге с учетом НДС. Эти деньги будут взысканы с лиц, допустивших нарушения, и возвращены в государственный бюджет. В настоящее время дамба №4, которая является основной, не повреждена и выполняет свое функциональное назначение и угрозы разрушения нет.
- Согласно выводам технического обследования восстановление дамбы №1, являющейся вспомогательной, по принятым ранее техническим решениям не рекомендуется, так как необходимо принятие нового проектного решения. Для сохранения воды необходимо временно производить отсыпку грунтовой перемычки после пропуска основных весенних расходов реки, - заключил Алибек АНТАЗИЕВ.
Напомним, две дамбы - основная и переливная в селе Переметное Зеленовского района были построены в прошлом году. На их строительство из бюджета был выделен 71 млн тенге. Строила дамбу подрядная организация "Урал Строй Инвест". 8 апреля утром из-за скопления большого объема талых вод переливная дамба была частично повреждена. Восстанавливать дамбу будет подрядчик. Тогда аким Зеленовского района Асхат ШАХАРОВ заявил, что дамбу начнут делать в конце неделе (в середине апреля - прим. автора).
