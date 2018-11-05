Камилла МАЛИК Отметим, что генеральный план развития Атырау предполагает, что к 2030 году население города вырастет до 350 тысяч человек, а площадь областного центра увеличится в 3 раза и составит 46 тысяч га. Для нормального функционирования социальной инфраструктуры к 2030 году будут дополнительно построены 83 детских сада, 45 школ, 20 поликлиник, 5 больниц, 6 физкультурно-оздоровительных комплексов и 3 дома культуры. Ранее из местного бюджета выделено 600 миллионов тенге компенсаций, которые получили владельцы 26 домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото с сайта silkadv.com 1 миллиард 200 миллионов тенге было выделено из местного бюджета на выплату компенсаций жителям домов, расположенных на территории «старого города». Об этом сообщил заместителя руководителя КГУ «Центр генерального плана» Арслан Аронов. — Сегодня на территории «старого города» площадью 18 га расположено 269 домов, которые подлежат сносу. На сегодня 223 из них прошли независимую оценку, жители 73 домов уже получили компенсации на приобретение жилья, им выдано 90% компенсаций, оставшиеся 10% они получат после окончательного сноса. Жильцы домов, согласившиеся на переселение, справят новоселье в начале 2019 года в новом строящемся микрорайоне Береке, — рассказал Арслан Аронов.