Фото предоставлено Альбиной ТОЛЕУОВОЙ По словам мамы девушки Альбины ТОЛЕУОВОЙ, в последний раз она видела дочь дома 21 октября во время семейного ужина. Утром Гульдана пропала. - Все личные вещи были дома. Она не взяла с собой ни телефона, ни денег, ни документов. Была одета в черную зимнюю куртку, черные брюки и черные ботинки. Проблем со здоровьем у неё не было. Конфликтов тоже. Мы никогда не повышали на неё голос. Она моя единственная дочь. Учится в педагогическом колледже на четвертом курсе. Летом должна получить диплом. Гульдана очень ответственная девочка. Всегда меня предупреждала о своем местонахождении. Замуж не собиралась. Я даже понятия не имею, где она может находиться, - рассказала со слезами на глазах Альбина ТОЛЕУОВА. Стоит отметить, что после пропажи все страницы девушки в социальных сетях были удалены. Мама Гульданы обратилась ко всем, кто владеет той или иной информацией, и попросила помочь с поисками её дочери. - Я прошу всех, кто может где-то видел дочь. Сегодня 15-ый день поисков. Никаких следов нет. Хочу обратиться к тем, кто, может быть, удерживает Гульдану против её воли. Пожалуйста, верните мне мою дочь. Я даже готова забрать свое заявление из полиции. Просто отпустите её живой и невредимой. Никаких проблем у вас не будет, - заявила Альбина ТОЛЕУОВА. Родители девушки просят всех, кто видел Гульдану ТУРЖАНОВУ, или обладает информацией о ее местонахождении, обратиться в департамент полиции ЗКО или позвонить по номеру 87775691088 её маме.