По данным РГП "Казгидромет", днем в Уральске будет +5, ночью -2. В Атырау днем переменная облачность, температура воздуха составит +9 градусов, ночью ожидается дождь, 5 градусов выше нуля. В Актобе облачная погода, днем столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла, ночью до +1. В Актау также переменная облачность. Днем воздух прогреется до 11 градусов выше нуля, ночью температура воздуха составит +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.