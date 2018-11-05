Иллюстративное фото из архива "МГ"

Судом №2 Казталовского района в электронном формате было рассмотрено дело об уголовном правонарушении в отношении жителя ЗКО, который управлял транспортным средством лицом, будучи лишенным права управления транспортными средствами. Кроме этого, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину.

Приговором суда водитель признан виновным по части 1 статьи 346 УК РК " Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица". Ему назначено наказание в виде 150 часов общественных работ с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

