В фойе гостей встречали девушки и юноши в национальных костюмах и угощали всех уйгурскими блюдами. В ходе празднования Дня уйгурской культуры собравшиеся говорили о достижениях страны за годы независимости, о главной задаче всех граждан – сохранении мира, единства и согласия в родном Казахстане. – Благодаря проекту «Дни культуры этносов» сегодня мы познакомились с культурой уйгурского народа. В этом году каждое ЭКО проводит различные мероприятия целую неделю, рассказывая об особенностях своей культуры в учебных заведениях города, – сказал директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима ЗКО Медхат Камбетов. – Это нужно для консолидации всех нас, чтобы жить в мире, дружбе и согласии в нашем общем доме. По словам руководителя уйгурского этнокультурного объединения, члена АНК Асиям Усеновой, в Западно-Казахстанской области проживает более 100 представителей различных этносов, и среди них немногочисленные – это уйгуры. – Нас всего семь семей, – добавила Асиям Мухамеджановна. – Но несмотря на это, мы все вместе трудимся во благо родной страны в сферах экономики, культуры, образования и медицины. Прилагаем все усилия для того, чтобы сохранить традиции и культуру своего этноса. Для этого в Доме Ассамблеи созданы все условия. Все это благодаря мудрой политике главы государства. – Традиции и обычаи нашего этноса многочисленны и разнообразны. К примеру, когда кто-то умирает, готовить в данном доме нельзя семь дней. Но все блюда могут принести родственники и соседи. Это действенная поддержка семье. Совет под названием «30 джигитов» в каждом селе решает бытовые и социальные проблемы жителей. Уйгуры – один из древних тюркоязычных народов, издавна расселен на территории Восточного Туркестана, Казахстана и Кыргызстана. Элементы национального костюма отличаются друг от друга по месту проживания. Уйгурское ЭКО в Приуралье было организовано в начале 2004 года одним из старожилов нашего края, ныне покойным, Нурахметом Масимовым. На выставке можно было познакомиться с уйгурской литературой, живописью, народными инструментами и деятельностью этнокультурного объединения нашей области. Концертная программа началась с показа видеофильма об истории древнего уйгурского народа. Клуб «Достык» Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий, представительница уйгурского ЭКО Рамина Ниязова показали истинное искусство уйгурского танца. Гаухар Усенова исполнила песни на уйгурском языке. Богатейшая культура уйгурского народа сохранила множество традиций и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколения в поколение на протяжении многих веков. Современные обряды и обычаи их своеобразны и интересны, во многом сохраняют свои традиционные элементы. Живя в мире и согласии с другими этносами, населяющими нашу республику, уйгурцы строят свои планы на будущее, вносят посильный вклад в дело сохранения культуры.