Досудебное расследование ведется по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Times.kz В пресс-службе ДВД Атырауской области прокомментировали факт гибели 19-летнего парня при столкновении двух лодок на р.Урал в поселке Еркинкала. - В настоящее время ведется досудебное расследование по ст. 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Иная информация не подлежит разглашению в соответствии ст. 201 УПК РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Напомним, 19-летний парень погиб при столкновении двух байд в пригородном поселке Еркинкала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ  