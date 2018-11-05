Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2016 году 24-летняя Ботагоз ЖУМАГАЛИЕВА обратилась в городскую поликлинику №5 с жалобами на опухоль в левой молочной железе и одышку при физической нагрузке. Обследование показало, что у девушки злокачественная опухоль четвертой стадии. По словам мамы девушки Дамеш ЖУМАГАЛИЕВОЙ, Ботагоз прошла курс химиотерапии и сейчас проходит курс реабилитации. - Болезнь дочери для нас всех была полной неожиданностью. Она у меня единственная дочь, красавица, закончила университет с красным дипломом, работала преподавателем в одной из школ города, строила большие планы на будущее. А тут такое известие. Оказалось, у неё уже пошли метостазы. Ботагоз высыхает на глазах. После курса химиотерапии ей предстоит долгая реабилитация, - рассказала Дамеш ЖУМАГАЛИЕВА. По словам женщины, врачи в городе Алматы порекомендовали девушке после курса химиотерапии принимать препарат "Кадсила". Однако лекарство оказалось очень дорогим и семье оно просто не по карману. - Один курс этого препарата стоит 1,1 млн тенге. Мы уже пропили его. Улучшения есть. Ботагоз чувствует себя лучше. Но врачи сказали, что для наилучшего эффекта следует принимать лекарство 7-8 курсов без перерыва (1 курс - 21 день - прим. автора). Одного курса нам хватило на 21 день и 15 ноября нам нужно начать уже следующий курс. Все наши сбережения ушли на обследование и лечение дочери. Однако дальше мы одни не справимся. Я очень прошу. Ведь есть на свете добрые люди. Помогите нам, пожалуйста. Ботагоз еще молодая. У неё вся жизнь впереди. Подарите нам шанс на выздоровление, - со слезами на глазах рассказывает Дамеш ЖУМАГАЛИЕВА.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.