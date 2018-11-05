Мы продолжаем рубрику ценных советов от председателя международного арбитража ЗКО Еркебулана Мирманова. Сегодня в Казахстане замечена тенденция увеличения количества исков о взыскании задолженности с обращением взыскания на недвижимое имущество. В том числе оспаривание сделок по отчуждению недвижимого имущества. Рост сделок неизбежно повышает число споров. Споры о возврате долга лидируют по числу обращений в арбитраж. Средний срок рассмотрения дел в международным арбитражем ЗКО составляет 15 дней. Это реально, когда стороны арбитражного соглашения предоставляют лишь письменные доказательства. Процесс скоротечен по сравнению с обращением в государственный суд ввиду меньшей загруженности. Решения арбитража являются основанием для принудительного исполнения вынесенного акта в дальнейшем. 90% дел находятся на исполнении у частных судебных исполнителей. Это означает, что государственные суды при рассмотрении вопроса о выдаче листа на принудительное исполнение решения арбитража признали легитимность вынесенных решений. В оставшиеся 10% заложены случаи добровольного исполнения решения, либо исключающие получение исполнительного листа. Более подробно с информацией можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://zkosud.kz/blog/spory-v-sfere-nedvizhimosti/ Наш адрес: РК, ЗКО, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 167, офис 4 тел.: 8 (7112) 22-82-92, 8 (702) 795-05-63 e-mail: [email protected] website: www.zkosud.kz Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.