В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что информация, опубликованная в СМИ о том, что 22 октября в г.Актобе была предотвращена групповая драка с участием 200 молодых людей не соответствует действительности. Иллюстративное фото из архива "МГ" - В 22.36 на пульт полиции от службы охраны СМ «Дина» поступило сообщение о скоплении людей. По указанному факту были отправлены два наряда полиции. В ходе патрулирования территории сотрудники полиции обратили внимание на автомашину марки «BMW», в салоне которой находились молодые люди. При досмотре у одного из них был обнуражен и изъят нож кустарного производства. Каких-либо других запрещенных предметов, в том числе бит, кастетов не обнаружено. Данный факт зарегистирован в ЕРДР по ст. 287 ч.1 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщили в пресс-службе. Все пассажиры автомашины были доставлены в отдел полиции. После проверки и установления личностей, ввиду отсутствия в их действияхдругих правонарушений и совершеннолетнего возраста, были отпущены. Следует отметить, что Департаментом полиции Актюбинской области совместно с органами образования на регулярной основе проводятся мероприятия по профилактике подростковой преступности. Напомним, 2ноября появилась информация о том, что в Актобе 200 человек с кастетами и ножами готовили массовую драку.