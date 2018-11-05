интерактивном интернет-портале www.crowd.kz2050.kz

предлагать свои идеи на заданные темы, комментировать, обсуждать и выбирать лучшие.

раудсорсинг. В переводе с английского означает "генерирование идей народом" или использование интеллектуальных ресурсов людей посредством информационных технологий с целью решения поставленных задач, - отметили в пресс-службе акима ЗКО.

Зарегистрированные пользователи предлагают идеи по заданной теме

Из предложенных идей эксперты, компетентные в данной сфере, отбирают наиболее эффективные. Далее идет голосование среди населения. Пользователи портала голосуют за идеи, реализацию которых они поддерживают. По итогам голосования, лучшие, отобранные пользователями идеи, реализуются акиматом.

- Предлагаем Вам принять участие в обсуждении «100 идей по улучшению Уральска» и предложить свое видение по улучшению жизни в нашем городе! - заявили в пресс-службе акима ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом говорится на официальной странице Instagram акимата ЗКО. Жители области могут- Проект "100 идей по улучшению Уральска" основан на понятии кСогласно проекту, акимат формирует темы для обсуждения.Напомним, ранее в Уральске заработало приложение, по которому можно было найти своего участкового инспектора, а в конце лета нынешнего года в рамках реализации ГП «Цифровой Казахстан» и концепции «Smart City» акиматом города Уральск совместно с Управлением информатизации, государственных услуг и архивов ЗКО (@smarturalsk) и компанией АО «Казахтелеком» в городе был запущен проект - открытый бесплатный общественный Wi-Fi на площади им. Первого Президента. Так, любой желающий, находясь на площади, может получить доступ к бесплатной сети Интернет. Подключиться к бесплатному интернету можно по следующей схеме: Необходимо найти сеть Wi-Fi: aqWiFi_001; После подключения к сети необходимо зайти на браузер (Google Mozilla/Crome, Yandex или любой другой); После всплывет окно с рекламным роликом на 15-25 секунд (окно будет всплывать каждые 15 минут); Далее можно выходить в сеть.