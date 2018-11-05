Иллюстративное фото с сайта Arnapress.kz

Специализированным административным судом города Атырау рассмотрено дело об административном правонарушении по ст. 282 КоАП Республики Казахстан "Нарушение законодательства РК о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции".

- В ходе очередной тематической налоговой проверки алкомаркета «Dionis», расположенного по ул.Абая, установлен факт хранения и реализации алкогольной продукции в количестве 927 бутылок на общую сумму 547 150 тенге без сопроводительных накладных. Судом владелец заведения признан виновным, наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 126 263 тенге, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.