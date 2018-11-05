Владимир Мартышкин купил квартиру в этом доме три года назад. При покупке жилья он не заметил недостатков. Мужчина говорит, что прежняя владелица перед продажей квартиры устранила все косметические недоделки. Но через месяц по квартире пошли трещины. - Эти трещины я замазываю через каждые два-три месяца. Но они появляются вновь. В подъезде лестничный марш отходит от стены. В углу подъезда трещина, в которую можно просунуть карандаш. И она идет по всем этажам. В ПКСК «Управдом» ремонт делать отказываются. Говорят, что дом еще сто лет простоит, - говорит Владимир Мартышкин. Соседи отмечают, что дом дает осадку. Трещины появляются во всех квартирах подъезда. - Здесь очень опасно жить. Ночью слышен шум. Это дом трещит по швам, - говорит житель дома Рашид Шералиев. В ПКСК "Управдом" посоветовали жителям обратиться в государственный архитектурно-строительный контроль. Именно это организация уполномочена проводить обследования технического состояния зданий. - Что мы можем сделать на те деньги, которые жители платят? Побелить и покрасить подъезд. Трещины возникли в доме из-за перепланировок квартир. Их никто не согласовывал. Дом дает осадку из-за подтоплений подвалов. Из-за этого идут трещины, - отметил инженер ПКСК «Управдом» Валерий Серебрянников. Жители дома сейчас просят ПКСК «Управдом» отчитаться за собранные деньги. В противном случае обещают обратиться в прокуратуру.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.