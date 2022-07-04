До 15 июля действуют ограничения на въезд наземными видами транспорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На сайте правительства России сообщается, что с 15 июля снимаются ограничения на пересечение границы, которые действовали с марта 2020 года. С 14 июня страна отменила ограничения на въезд иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжали действовать ограничения на въезд наземными видами транспорта. С 15 июля снимаются и они. Также решено отменить требования о предоставлении ПЦР-справки на COVID-19 для граждан Беларуси, которые прибывают в Россию авиатранспортом в Россию. Для других граждан требования сохраняются.