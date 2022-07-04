В обязанности генерального подрядчика ТОО «Байлы» входили лишь походы в акимат и сдача отчётов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Четвёртого июля в специализированном межрайонном уголовном суде продолжилось слушание по делу в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева
, который обвиняется в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Вместе с чиновником на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу».
Согласно обвинительному акту
, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство, монтажные работы многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. При этом за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге.
По словам директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова, он был назначен на эту должность в июне 2021 года, до него этот пост занимал Ислам Нагметов (брат подсудимого Александра Нагметова - прим. автора
).
– Вся спецтехника работала по найму, собственной у нас не было. ТОО «Шалкар пром холдинг» является нашей субподрядной организацией и выполняло все строительные работы, в том числе и бухгалтерские дела. За акты выполненных работ заказчик (Уксукбаев - прим. автора) денег с меня не требовал, с сентября руководитель ТОО Нургалиев на стройке не появлялся, свои обязательства он по сей день не выполнил, стройка шла медленно. Поэтому руководство сказало мне, что нужен местный директор и меня назначили на эту должность. Работаю год, а зарплату не получал, - рассказал Талгат Исабеков, отвечая на вопросы адвокатов.
Выяснилось, что Алибек Нургалиев привлёк к строительству объекта другие организации, руководителями которых были его родственники, а именно тёща, супруга и её сестра.
– С августа прошлого года Нургалиев перестал появляться на стройке, я предупредил руководство. В конце августа мы поехали в Актобе, чтобы переговорить с ним, будет он работать или нет. На собрании Нургалиев ничего пояснить не смог, лишь сказал, что приедет в Уральск и будет работать. В декабре мы должны были сдать дома, но этого не произошло. Позже мы были вынуждены остановить строительство, так как финансирования не было, платить рабочим было нечем. Тогда объявилась женщина, некая Айгуль (сестра супруги Нургалиева - прим. автора), которая заявила, что является хозяйкой всего, учредителем ТОО «Шалкар пром холдинг», при этом сам Нургалиев ничего не говорил. Тогда мне стало известно, что все родственники супруги Нургалиева участвуют в качестве подрядных организаций на объекте, который строится за бюджетные деньги, - ответил на вопросы адвокатов Талгат Исабеков.
По словам адвоката Уксукбаева Тамары Сарсеновой, в июне 2021 года ТОО «Байлы» перечисляет на счёт ТОО «Аксай строй-2020» (компания тёщи Нургалиева - прим. автора)
миллионы тенге. Как выяснилось, к этому директор ТОО «Байлы» Талгат Исабеков не имел никакого отношения, всеми бухгалтерскими работами занимался сам Нургалиев (!!!). В обязанности Исабекова, по его же словам, входили лишь походы в акимат, сдача отчётов и формальное занятие поста директора, субподрядчик как раз таки должен был заниматься непосредственно строительством, а зарплату он ни разу не получал.
– Правильно ли я поняла, что всеми банковскими ключами, перечислением денег, в том числе на счета своей тещи, свояченицы и супруги занимался сам Нургалиев? Вы к этим операциям никакого отношения не имеете. Но вы знали, что бухгалтерию ведёт его жена. На счёт тещи Нургалиева в ТОО «Аксай строй-2020» поступило почти 847 миллионов тенге, не считая денег, выведенных на счета свояченицы и супруги. Вам известно, что почти миллиард тенге ушли на счета родственников Нургалиева? - спросила Тамара Сарсенова, на что Исабеков ответил утвердительно.
Прокурор Анастасия Семилиди задалась вопросом, на каком основании Нургалиев владел бухгалтерским ключом генерального подрядчика, однако ответить ей Исабеков уже не смог.
