Фото предоставлено ДП Актюбинской области Трагедия произошла третьего июля около 2:10 на дороге Самара-Шымкент. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, Toyota Camry, за рулём которой находился 33-летний мужчина, ехал со стороны села Кобда в Актобе. Машина столкнулась с лошадью. Животное погибло на месте. В результате ДТП водитель и двое пассажиров госпитализированы в центральную больницу Кобдинского района. На следующий день от полученных травм водитель скончался. Сейчас полицейские устанавливают личность владельца животного, его будут привлекать к ответственности.