Это следует из матрицы эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». С четвёртого июля Алматы перешёл в «жёлтую» зону по по темпам распространения коронавируса. Все остальные регионы находятся в «зелёной» зоне. Стоит отметить, что 24 февраля Алматы перешёл в «жёлтую» зону, а первого марта уже в «зелёную». Первого марта МВК сообщила, что 28 февраля в мегаполисе зарегистрировали 94 случая инфицирования. При этом третьего июля выявили 91 заражённого, но Алматы перешёл в «жёлтую» зону. Число инфицированных коронавирусом растёт в Казахстане. В начале июня сообщалось, что вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» выявили в 93,8% проб и это может влиять на скорость распространения вируса. Первого июля МВК утвердила ограничительные меры в случае перехода региона в «жёлтую» зону эпидемиологического риска:
  • перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу;
  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
  • обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
  • рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн формат.
Независимо от зоны эпидемиологического риска, рекомендовано ношение масок на авиа, ЖД транспорте и при международных автобусных перевозках.