Заказчику после совершения жертвоприношения отправят фото и видео отчёт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как проходит Кұрбан шалу в условиях карантина в Уральске (фото) Духовное управление мусульман Казахстана сообщило о запуске сайта qurban2022.kz для проведения дистанционной церемонии жертвоприношения.
- Верховный муфтий призвал общественность внести свой вклад в благотворительную акцию «Курбан-2022» и сообщил, что в этом году, для удобства наших жителей, жертвоприношение будет осуществляться в офлайн и онлайн форматах, - говорится на сайте ДУМК.
Заказчик может выбрать на сайте жертвенное животное и перевести необходимые средства. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов могут заказать один или семь человек вместе. При оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя. После совершения жертвоприношения заказчику отправят фото и видео отчет. В этом году Курбан айт отмечается 9, 10 и 11 июля.