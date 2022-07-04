В ЗКО не выполняются поручения главы региона. Сено продают по цене 7-8 тысяч тенге за рулон
Сельчане говорят, что чуда в виде снижения цен и не ждали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На аппаратном совещании 15 июня аким ЗКО Гали Искалиев поручил руководителю управления сельского хозяйства ЗКО Жасулану Халлиулину и акиматам районов принять меры по не превышению цены на сено.
- Один тюк (примерно 300 килограммов) должен стоить не более пяти тысяч тенге. Необходимо максимально обеспечить безопасность полевых работ. Ни одна единица техники не должна работать на полях без технического осмотра. При необходимости привлекайте технику с производственных кооперативов. Акимам нужно распределить земли государственного и лесного фонда для подготовки кормов. Учитывая то, что никто не может прогнозировать, какое будет лето, вдруг будет засушливым, акимам в районах, департаменту полиции, транспортной инспекции принять меры по временному ограничению на вывоз сена за пределы области, - пояснил глава региона и отметил необходимость собрать двухгодичный запаса сена.
Вот только поручение акима осталось словами, сельчане продолжают покупать сено по той же цене, что и в прошлом году – от 6 000 до 8000 за рулон.
Так, рулон жетняка по 8 000 тенге, а степная трава по 7 000 обходится жителям Теректинского и Акжайыкского районов. Правда, в Акжайыкском районе предлагают сельчанам самим собрать и забрать сено с полей. Тогда рулон будет стоить около пяти тысяч тенге.
- Мы не пытаемся заработать миллионы, сами посудите, солярка дорогая, запчасти и даже шпагат подорожали. Мы не можем работать себе в убыток, - говорят крестьяне.
Впрочем, сельчане дешевого сена и не ждали.
- Ага, сейчас прям, все послушались и снизили цены до пяти тысяч. Это как с сахаром. В нашей стране говорят одно, а по факту получаем то же самое. Жетняк продают по 8 000 тенге за рулон, мы купили степную траву по семь тысяч за рулон. Наверняка власти скажут, да нечего было покупать, мол, дождались бы дешевого сена к осени. В прошлом году мы так и сделали – в итоге покупали по 8-9 тысяч тенге за рулон, - говорят жители Теректинского района.
По пять тысяч тенге за рулон сено можно найти в Шынгырлауском и Сырымском районах. В районе Байтерек стоимость рулона 6-7 тысяч, как и в Бурлинском районе.
Между тем в пресс-службе акимата ЗКО пообещали прокомментировать цены на сено позже.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!