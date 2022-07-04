28 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО «Kaspi Bank» на уровне «ВВ-/В», рейтинг эмитента по национальной шкале – на уровне «kzА». Прогноз по рейтингам - «Позитивный»., прокомментировал: «Мы рады, что рейтинговое агентство S&P высоко оценивает качество нашего кредитного портфеля и уникальность бизнес модели Kaspi.kz в целом. Наша команда постоянно ищет возможности для улучшений, что находит свое отражение в отличных операционных показателях нашей компании». «Прогноз «Позитивный» по рейтингам Kaspi Bank отражает наши ожидания того, что в ближайшие 6-12 месяцев банк будет поддерживать улучшение качества активов, в том числе устойчиво более низкий уровень потерь по кредитам, чем у сопоставимых казахстанских банков», - отметили в агентстве. Качество кредитного портфеля постоянно улучшается на протяжении нескольких лет. Доля кредитов с характеристиками, соответствующими Стадии 3 по определениям МСФО, составила около 5% кредитного портфеля по сравнению с 10% в конце 2020 года. Агентство также ожидает, что расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам останутся на уровне 2% в 2022 году. Kaspi.kz продолжает демонстрировать высокие операционные показатели. Коэффициент рентабельности среднего собственного капитала (ROAE) составлял более 80% последние несколько лет. Это выше, чем у многих сопоставимых банков в регионе. S&P ожидает, что показатель останется на этом уровне в ближайшие два года или даже возрастет. Стабильности бизнеса группы, по мнению аналитиков, будут способствовать сильные рыночные позиции на всех платформах, где она ведет деятельность, а также высокая диверсификация бизнеса.