В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что алматинский департамент проводит досудебное расследование по факту хищения имущества АО AsiaCredit Bank по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК - Мошенничество в особо крупном размере.

- Департаментом проводятся запланированные следственные действия. Данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - говорится в сообщении.

Telegram-канал Kozachkov offside сообщает, что речь идёт о хищении 25 млрд тенге.

В феврале 2021 года стало известно, что банк ликвидируют.

