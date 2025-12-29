С 20 января 2026 года детям из России понадобятся загранпаспорта для поездки в Казахстан.

С 20 января 2026 года при въезде в Казахстан граждане России в возрасте до 14 лет смогут пересекать границу только с собственным заграничным паспортом. Свидетельство о рождении больше не будет действительным документом для поездки в страну.

Ранее малыши могли ездить в Казахстан и другие страны ЕАЭС по свидетельству о рождении, теперь это недопустимо. Исключение — дети, которые уже выехали до 20 января 2026 года: они смогут вернуться назад по тому же документу.

Для детей старше 14 лет по-прежнему можно использовать внутренний паспорт РФ, если он уже оформлен.

Новое правило введено для упрощения идентификации детей на границе и предотвращения случаев их незаконного вывоза.