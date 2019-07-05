Большая территория санаторно-курортного комплекса расположена вдали от г. Шымкент в живописной экологической курортной зоне, красивые места и чистейший воздух помогут забыть про стресс и будничные тревоги, дадут возможность расслабиться и восстановить силы.Приезжим из других регионов Казахстана обеспечен автомобильный трансфер до самого санатория «Алтынай». А уютные номера, комфортабельный интерьер и радушное обслуживание персонала создают незабываемую атмосферу гостеприимства. Санаторный комплекс предлагает 160 номеров категорий: «люкс», «полу-люкс» и «эконом-класс».Также вы можете позагорать и поплавать в бассейнах комплекса, построенных по турецкому проекту. Кристальная чистота воды в них достигается путем непрерывной трехступенчатой очистки и пропуск через бактерицидные лампы.Пребывая в санатории, вы можете заказать экскурсию и посетить святые и исторические места, в которых происходит необычное энергетическое воздействие на человека и всё живое: мавзолеи Арыстан-баба, Айша-биби, Ходжи Ахмеда Яссауи и другие. А также вы можете съездить в города Ташкент и Самарканд - жемчужины восточной культуры. Вы можете посмотреть исторические памятники, прикоснуться к предметам, которым не одна тысяча лет, послушать легенды и истории, связанные с каждым местом, с каждым мавзолеем и памятником, отдать дань уважения памяти предков и найти душевное равновесие.Санаторий предлагает не только хороший отдых, но и разнообразные виды оздоровительных программ. В учреждениях работают лучшие специалисты, которые помогут составить индивидуальный курс лечения, в зависимости от необходимой профилактики или от типа заболевания.Люди, страдающие болезнями желудочно-кишечного тракта, хроническими гастритами, колитами, неврозами, остеохондрозом и другими заболеваниями, могут получить лечебно-профилактические процедуры с использованием полезной минеральной воды из местных природных источников.В стоимость пребывания в санатории входит: проживание в номере, 4-разовое питание и профилактическое лечение с использованием минеральных вод в зависимости от вашего заболевания. Здесь вам предложат пройти процедуры, необходимые для вашего организма: минеральные ванны, ингаляции целебными травами и маслами, электрофорез, дюбаж, УВЧ, фито-чаи и многое другое.Также по желанию дополнительно вы можете получить другие платные процедуры.Помимо комфортного отдыха и оздоровления санаторный ресторан предложит для вас диетическую кухню и изысканные блюда казахской, узбекской и европейской кухонь. Отдых в санатории «Алтынай» – отличный способ поправить здоровье, восстановить психологическое состояние, пройти курс восстанавливающих и общеукрепляющих процедур или просто расслабиться и приятно провести время. Приезжайте и будьте уверены, вы получите незабываемые впечатления!Лицензия ЛП №00052DX от 7.09.2005г. выдана Департаментом здравоохранения ЮКО. На правах рекламы.