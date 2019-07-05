Иллюстративное фото из архива "МГ" Девушка пообещала отправить их детей на учебу за границу по гранту, и завладела их деньгами. Люди отдали от 700 тысяч до 2 млн тенге. Подозреваемая - жительница Актобе, но задержали ее в Нур-Султане. Как сообщили в департаменте полиции, один из потерпевших за обучение двух детей в США отдал девушке 780000 тенге. Пока в полицию обратились 3 потерпевших. - По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая успела обмануть несколько жителей столицы. Ее водворили в следственный изолятор в г.Нур-Султан, - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.