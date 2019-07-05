Когда я, еще не старый мужчина, начал лысеть, то просто впал в панику. Стал скупать подряд все косметические средства от облысения, но результат был нулевой. И вот одна бабуля подсказала. Что нужно лечиться крапивой, научила делать лечебный лосьон. Все очень просто. 6 ст.л. измельченных листьев крапивы (сухих или свежих) надо залить 0,5 л водки, настоять неделю и затем втирать жидкость в кожу головы за 30 минут до мытья. Ежедневно пользоваться не стоит, достаточно 2 раз в неделю. Это простейшее средство быстро укрепило волосы, и выпадение прекратилось, чему я несказанно обрадовался. Но на достигнутом не остановился и раз в 4 – 6 месяцев провожу профилактику с помощью этого лосьона. Ни о какой лысине и речи не идет! Берегите себя и своих близких!  