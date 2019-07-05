ДТП произошло вечером 4 июля в Зачаганске на перекрестке улиц Козы Корпеша и Брусиловского. Столкнулись автомобили "Шаран" и "Лада". Как именно произошла авария - неизвестно. С места произошедшего скорая помощь забрала 6 челоевек. - Скорая помощь забрала 6 человек, однако госпитализированы были двое с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и политравмами были госпитализированы, остальные четверо отправлены на амбулаторное лечение, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.