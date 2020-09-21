Скриншот с видео В мессенджерах WhatsApp распространяется видео, снятое в пригородном поселке Круглоозерное. На кадрах запечатлены коровы, которые проходят между столбами линий электропередач и их бьет током. Видео сопровождается характерным звуком. Некоторые коровы перебегают участок, а некоторые буквально валятся с ног. – Посмотрите это видео. Куда смотрит акимат и электрики нашего поселка Круглоозерное, - говорится в голосовом сообщении. Однако в пресс-службе акима города Уральск сообщили, что специалисты обследовали территорию и "ничего страшного не нашли". – Как получили информацию, сообщили в аварийную службу городской сети. Сотрудники горсети обследовали данную линию, обрыва проводов не было, пострадавших нет, - заявили в городском акимате. XkP9LNm5aQg Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.