В клинике «Доктор Газизова» используются самые передовые новшества в области стоматологии, которые помогут безболезненно и в кратчайшие сроки раз и навсегда решить проблемы с зубами и деснами. – Микроскоп Leico, который мы уже применяем в работе, к примеру, позволяет обнаружить ранние стадии кариеса, которые практически не видны невооруженным глазом, микротрещины и начальные этапы перфорации, а также скрытые переломы. Теперь врач сможет максимально точно обследовать каналы, даже если зубы имеют достаточно сложное строение, к примеру, каналы с мелкими ответвлениями, - говоритЕще одно новшество – внедрение технологии коффердам. Ведущие клиники мира успешно практикуют этот метод в лечении пациентов. Коффердам позволяет человеку комфортнее себя чувствовать, проглатывать слюну, и даже разговаривать, слизистая оболочка не пересыхает и не доставляет пациенту дискомфорт.В клинике «Доктор Газизова» не только борются с болезнями полости рта, но и решают эстетические проблемы. Высококвалифицированные врачи помогут обрести ровные и красивые зубы, исправить прикус и сделать улыбку белоснежной. Одним из самых эффективных и инновационных методов отбеливания зубов считается использование технологии Beyond Polus. – Зубы обрабатываются гелем, который под воздействием специальной лампы проникает в глубокие слои эмали и устраняет с его поверхности пигментацию. Лампа имеет встроенные фильтры, поэтому действие света безвредно для здоровья зубов и организма в целом. Использование технологии позволяет осветлить эмалевое покрытие более чем на десять тонов, - поделилась Зауре Газизова. Еще одной действенной методикой в лечение является плазмолифтинг. Процедура позволяет эффективно устранить такие проблемы как кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, дискомфорт в деснах. – Изменения в тканях пародонта происходят практически незаметно, безболезненно, и вы можете даже не подозревать у себя начало заболевания. Зачастую пациенты обращаются к нам с запущенной формой, когда уже некоторое количество зубов не спасти. К сожалению, в домашних условиях деснам помочь нельзя, так как залогом успешного лечения является профессиональная и правильная чистка от наддесневых и поддесневых зубных отложений, чистка и промывание пародонтальных карманов. Это очень важно. Только при этом условии мы продолжаем дальнейшее лечение, - рассказала врач-стоматолог общей практики, пародонтолог Фатима Нурманова. - Лечение подбирается индивидуально. Можем назначить плазмолифтинг, вектор терапию, аппликации или ротовые ванны. В результате у вас прекращается кровоточивость десен, исчезает запах и дискомфорт, десна розовая и без воспаления. Кстати сказать, по такой процедуре как плазмолифтинг у нас сейчас проходит акция. Если она стоила 18000 тенге, то в период акции вы можете сделать эту процедуру за 10000 тенге.Зубной налет и прочие отложения тоже не проблема. Air Flow — это самый простой и эффективный метод профилактики заболеваний полости рта, позволяющий полностью уничтожить бактерии и вернуть своим зубам их естественный цвет.Исправить прикус, сократить промежутки между зубами, освободить место в зубном ряду для имплантации, решить проблему скученности зубов помогут элайнеры Eurokappa. Это прекрасная альтернатива зубным брекетам, элайнеры прозрачные, совершенно незаметные, удобные в применении. Они являются хорошей заменой традиционным брекетам, которые могут доставлять определенные неудобства. Элайнеры – удобны, просты и эффективны.В клинике также успешно устанавливают виниры. Они помогут откорректировать неправильную форму зуба, скрыть сколы и промежутки между зубами. Опытный персонал клиники поможет пациентам в выборе подходящих винир, а также подробно расскажет об их преимуществах, противопоказаниях и об уходе за ними. Стоит отметить, что в клинике особое внимание уделяется квалификации врачей. Медицинский персонал вовремя обучается всем новым технологиям и инновационным методам в области стоматологии.г. Уральск, 9 мкр., ул.Жана Орда, 8/1 тел: 27-88-20, моб. 8 777 860 08 81 г. Уральск, ул. Алмазова, 71 тел: 54-74-74, 54-74-62 моб. 8 705 465 86 38 Лицензия №001787 от 24.10.2002 г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Новости Компаний.