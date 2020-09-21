Иллюстративное фото из архива "МГ" В ЗКО за сутки зарегистрировано двое заболевших COVID-19, сообщается в телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 667 человек, среди которых 36 детей. В стационарах находится 1 873 пациента, на амбулаторном уровне – 1 794. 97 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 17- на аппаратах ИВЛ. За прошедшие сутки было зарегистрировано 62 случая заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 40 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.