Сегодня, 21 сентября, на ул. Дины Нурпеисовой, в народе именуемой арбатом, с утра установили юрты, где проходит выставка изделий местных мастеров. Возле театра Островского установлена сцена, на которой выступают члены дворового клуба "Байтерек". Но зрителей практически нет. Директор культпросветобъединения города Уральск Серик Токмамбетов сообщил, что на арбате начали отмечать День города. - Мы работаем с дворовыми клубами, сегодня проводим концерт. На сцене выступают члены дворового клуба "Байтерек", а также проходит выставка. С сегодняшнего дня начинается празднование Дня города, поэтому мы проводим концерт и выставку. Выставка будет проходить до 27 сентября, горожане могут ее посетить, - рассказал Серик Токмамбетов. Горожане, которые стояли возле юрт и смотрели изделия, и вовсе заявили, что шли мимо и увидели выставку, поэтому подошли. Ни о каком праздновании Дня города они не знали. Получить программу празднования Дня города корреспонденту "МГ" не удалось. Пресс-секретарь акима Уральска сообщил, что сегодня, 21 сентября, в 18.30 в прямом эфире на телеканале "Акжайык" выступит заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов. Он расскажет, какие мероприятия, когда и в каком формате пройдут в Уральске.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.