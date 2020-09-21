Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, 2 млрд 145 млн тенге выплачено медицинским работникам, мобилизованным на борьбу с пандемией. Это показатель за период с марта по август включительно. ​ - По области 1085 медицинских работников были заражены коронавирусом и вирусной пневмонией. Из них коронавирусом заразился 561 медработник, диагноз вирусная пневмония поставлена 524 медикам. На сегодня 79 медицинским работникам выплачено свыше 2 миллионов тенге надбавок каждому. Семьям двух скончавшихся медицинских работников выплачено по 10 миллионов тенге каждой. На заседаниях специальной комиссии продолжится работа в этом направлении, - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Напомним, пандемия унесла жизни 13 медицинских работников в Атырауской области. Шестеро из них скончались от коронавирусной инфекции, семеро – от вирусной пневмонии. ​ ​ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.