Скриншот с социальных сетей На протяжении нескольких дней в мессенджере WhatsApp и социальных сетях распространяется информация о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой девушки. Люди рассказывают истории о встрече с нечистой силой и делятся друг с другом голосовыми записями. – Вдоль трассы ходит девушка со светлыми волосами, пугает водителей. Некоторые видели еще старую женщину. Их боятся все, мужчины плачут, - комментирует рассылку женский голос. – Молодой человек ехал один поздно ночью из Каратобинского района через поселок Ханколь. По дороге светловолосая девушка села к нему машину, мешала ему, хваталась за руль. Мужчина испугался, чуть не попал в аварию, тут навстречу выехала фура и девушка исчезла. Люди скинулись по тысяче тенге, купили скот на жертвоприношение, почитали Коран, приехали люди из мечети и из района, полицейские. Это не первый случай, летом ехал водитель за рулем большегруза, он тоже ее видел. В страхе он заехал в село, постучался в первый попавшийся дом, люди осмотрели машину, никого не было. Но водитель продолжал утверждать, что призраки сидят в машине, - рассказывает мужчина. – Водитель КамАЗа ехал через село, в его машине тоже появилась девушка. Доехав до мечети, он попросил имама осмотреть машину. Тот ничего не увидел, но водитель утверждал обратное. В Ханколе творится жуть, призрак уже стучится в окна, заходит в дома, пугает людей. Те, кто видит призрака, начинают болеть. Садака не помогает, нечистая сила не дает житья, - говорят сельчане. Аким Жусандойского сельского округа, в состав которого входит Ханколь, Талап Казиев говорит, что среди сельчан действительно распространяются подобные слухи. – Люди говорят, что видели девушку, старуху и летающего призрака. Может быть, они преувеличивают, ведь у страха глаза велики. Я сам лично каждый день бываю в этом селе и езжу по этой трассе. Никого и ничего не видел, ночью тоже, бывало, ездил. Аксакалы решили принести в жертву скот и почитать молитву, я тоже ездил, призвал сельчан к спокойствию, попытался успокоить. Но люди верят в это, разговоры начались в конце лета, сам я не верю в это. Раньше здесь было много мечетей, люди считают эту землю священной и каждую весну дают садака. В этом году из-за пандемии не получилось совершить все обряды, садака провели только осенью этого года, - рассказал Талап Казиев в телефонном разговоре корреспонденту "МГ". К слову, в селе Ханколь проживают 460 человек, функционирует средняя школа, есть газ и вода. Стоит отметить, что информация о девушке-призраке распространилась не только в местных пабликах, но и в республиканских сообществах.