Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, за неделю было выявлено 13 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. - Семь человек нарушили правила, выехав на встречную полосу дороги. 162 нарушителя уклонялись от заключения договора обязательного страхования, двое сели за руль, будучи лишенными права управления автотранспортным средством, за что и были привлечены к административной ответственности статьи 612 КоАП "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления". Кроме того, внимание стражей порядка привлекли 72 водителя, которые не оплачивают своевременно штрафы за совершенные правонарушения. На штрафстоянку было отправлено 49 транспортных средств, с 23 автовладельцев взыскано штрафов на сумму 922 296 тенге, - пояснили в ведомстве. Кроме того, анализ показывает, что большая часть тех, кто не платит штрафы - это владельцы российских и армянских автомобилей. - Так, из отправленных на штрафстоянку машин 44 – российские, а 5 – армянские. Всего же со 2 по 8 ноября сотрудники патрульной полиции зарегистрировали 1001 нарушение ПДД, - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.