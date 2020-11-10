Торжественное открытие обновленного здания ясли-сада прошло в Камыстинском сельском округе. Подрядная организация выполнила все работы точно в срок. Новая мебель, игрушки и самое главное детская площадка. Все это несомненно порадовало малышей и их родителей. -Подрядная организация ТОО «СПС» хорошо выполнили свою работу. Садикунас далеко не новый, поэтомутребовал ремонта. Всего у нас две группы, которые посещают 35 детей. Что касается персонала, то дефицита нет, работаю на сегодняшний день здесь 27 человек, из них педагоги,- рассказала директор ясли-сада «балбұлақ» Айгерим Аменова. Открытие садика большая радость для сельчан. С поздравительным словом на церемонии открытия выступила ветеран педагогического труда. - Красивый садик открылся. Для детей и их родителей это большая радость. Много новых игрушек здесь, Новые качели на детской площадке. Отрадно, что даже в небольших селах проводится большая работа по повышению уровня качества жизни,- отметила ветеран педагогического труда Тамара Умитаева. Необходимо отметить, что ремонтные работы в саду были начаты 4 месяца назад. За это время строители смогли полностью реконструировать здание.