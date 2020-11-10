9 ноября в 6.55 на пульт спасателей поступило сообщение о том, что в Акжайыкском районе недалеко от села Алгабас на Кировском водохранилище мужчина ночью уплыл на лодке и вернулся. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в 13.05 того же дня спасателям удалось найти рыбака живым. Он был обнаружен среди камышей, на месте ему была оказана помощь. – Во время рыбалки рыбаки часто пренебрегают прогнозами синоптиков, выходят на плавательных средствах на рыбалку в штормовую погоду, используют непроверенные, неисправные плавсредства. Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде в целях недопущения гибели людей на водоемах области, - отметили в ведомстве. Стоит отметить, что с начала года в области утонули три рыбака, шестерых удалось спасти.