Попытка незаконного выезда из Казахстана была пресечена пограничниками два дня назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актюбинской области мужчина пытался пересечь границу в ящике для инструментов (фото) Фото с сайта Пограничной службы КНБ РК Как сообщили на сайте Пограничной службы КНБ РК, 8 ноября этого года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области была пресечена попытка незаконного выезда из Казахстана в Российскую Федерацию. - Нарушитель является гражданином РК. Он укрывался в ящике (отсеке) для инструментов автотранспортного средства «Газель», - сообщается на сайте. - По указанному факту проводятся процессуальные мероприятия по привлечению водителя к уголовной ответственности, а нарушителя к административной ответственности.  