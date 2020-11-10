Представителя Минздрава спросили, существует ли вероятность, что хоть одна четверть текущего учебного года может пройти в традиционном формате. - До этого говорили, что во всем мире идет рост (больных коронавирусом. - Прим. автора), все рекорды бьют у соседей, в дальнем зарубежье. Вы знаете области, которые в "красной" и "желтой" зонах. Министерство будет учитывать прогноз реалистичный, пессимистичный и позитивный. Все будет учитываться. Если мы будем соблюдать санитарный режим, это опять же ношение масок, соблюдение расстояния, то, я думаю, все-таки мы сможем не доходить до пессимистичного прогноза. И в таком только контексте можно будет рассматривать, будет очное или онлайн-обучение. (...) Будет прогноз ситуации. На основании него наши коллеги рассмотрят вопрос, - сказал Нурлыбек Асылбеков на онлайн-брифинге в СЦК. В "красную" зону по темпам распространения коронавируса вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, в "желтой" зоне - Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Стоит отметить, что в первой четверти ученики 1-4 классов в ЗКО обучались в офлайн-формате.