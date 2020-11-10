Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова, на 10 ноября в регионе зарегистрировано 7 300 случая заражения коронавирусной инфекцией, 3570 из которых симптомные, 3730 - бессимптомнные, 6900 человек выздоровели. Зафиксирован 121 летальный случай. – В четырех карантинных стационарах, открытых при пограничных постах Таскала, Жанибек, Аксай и Сырым, рассчитанных на 185 коек, находятся 28 человек. В шести инфекционных стационарах на 333 коек, функционирующих на базе областной инфекционной больницы, областной многопрофильной больницы, а также в Бурлинской, Акжайыкской, Жанибекской и Байтерекской районных больницах, находятся на лечение 113 человек. Из них на 38 реанимационных койках находятся 10 человек, подключенных к аппарату ИВЛ - нет, - сообщила Гульнар Абдрахманова. Во всех поликлиниках области действуют мобильные бригады для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмонии, находящимися на амбулаторном лечении, выписанными пациентами, пациентами с хроническими заболеваниями на дому, а также за беременными и детьми по медицинским показаниям. – За 10 месяцев этого года на пульт станции скорой медицинской помощи поступило более 127 тысяч звонков, тогда как в прошлом году за аналогичный период поступило более 147 тысяч вызовов. Мы регулярно проводим мониторинг, в сутки нам поступают в среднем 670 вызовов, 125 из которых - на районном уровне. Количество вызовов у нас идет к снижению, - добавила Гульнар Абдрахманова.