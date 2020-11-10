Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 4 ноября 54-летний мужчина в салоне автобуса тайно похитил сотовый телефон у 44-летней женщины. Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге. – Полицейским удалось задержать правонарушителя. Задержанный ранее привлекался за аналогичные преступления, был неоднократно судим, состоит на учете правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 "Кража" УК РК. Департамент полиции предупреждает, чтобы уберечься от воров-карманников, будьте бдительны и внимательны в общественном транспорте, а также при посещении магазинов или других многолюдных мест. Следите за тем, чтобы ваша сумка и верхняя одежда была застегнута, соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества, - отметили полицейские.