Иллюстративное фото из архива "МГ" На днях в общественном транспорте Уральска состоялась акция «Маска тағайық», организованная региональным штабом волонтеров. – Основная цель акции - информирование населения о том, что в соответствии с приказом №33 главного санитарного врача Западно-Казахстанской области с 10 ноября в связи с приростом заболевания в области будет налагаться штраф в размере 83 340 тенге гражданам без масок. Также мы призвали население к частому использованию антисептиков, – сказал и.о. начальника управления молодежной политики ЗКО Нурхат Ораш. В акции приняли участие 40 волонтеров области, которые раздали 3 тысячи одноразовых масок и установили информационные буклеты о штрафах за отсутствие маски на автобусных остановках и в общественном транспорте.