Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», 11 ноября будут проводить работы по выносу водопровода ПЭ Ø225 мм. Ремонт будет проводить ТОО «КазПромСтрой».

Подача водоснабжения временно прекращается в жилые дома благоустроенного сектора по адресам: микрорайон Строитель, №№19, 19/1, 19/2, 43, 26, 27/1, 29, 30, 34, 2, 2/1, 2/2, 33, 33/1, 5; микрорайон Северо-Восток, №№19,20, 23, 37, 38; 4 микрорайон, №№4, 4а, 10, 10а, 3/1, 3, 2, 38, 32, 33.

Иллюстративное фото из архива "МГ"В связи с этим будет отключение водопровода ПЭ Ø225 мм. по адресу: микрорайон Строитель, Повысительная насосная станция (ПНС)-1.– Ориентировочное время проведения работ – с 09.30 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".