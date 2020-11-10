Новый автомобиль вручили сотрудникам участкового пункта полиции №5 города Уральск. Данный автотранспорт был выделен Министерством внутренних дел РК. - Укрепление материально-технической базы способствует повышению эффективности работы сотрудников, которые должны быть всегда на связи с населением. Создание условий для оперативного реагирования – большой вклад в обеспечение безопасности граждан, – отметил исполняющий обязанности начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин, вручая сертификат и ключи от автомашины Lada Largus. Участковые инспекторы полиции УПП №5 города Уральска обслуживают центральную часть города, где проживает 20 567 человек населения. Это один из больших участков. Этот участковый пункт полиции – передовой в Западно-Казахстанской области. Как и все УПП города, он оснащен планшетами, камерами видеонаблюдения, выведенными во дворы и другие общественные места. – Много лет работаю участковым и могу твердо сказать, что от нашей мобильности много зависит. Новая машина станет для нас хорошим подспорьем в работе по обслуживанию вызовов, – отметил старший участковый инспектор УПП №5. К слову, в Уральске 24 участковых пунктов полиции, где несут службу более 117 участковых инспекторов и помощников полиции.