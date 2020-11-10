По данным служба спасения, 11 ноября в западном Казахстане ожидаются сильный туман, гололед и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 11 ноября в Уральске ожидается снег с дождем, днем столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля, ночью -6. Дождь и 5 градусов тепла днем синоптики прогнозируют в Атырау. Ночью столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. Снег ожидается и в Актобе. Днем +2, ночью -5. В Актау дождь, днем +10, ночью +7.