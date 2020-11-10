На этом благие дела не заканчиваются и теперь жители села Чижа подключили к голубому топливу дом одинокой мамы. Благодетели сказали: «Пусть моя левая рука не знает, что дала мне правая». Но нам не терпелось позвонить семье и поздравить их. Пришедшая до нас Хиуаз Мураткалиевна сказала, что счастлива, и поблагодарила. - Я благодарна своим сельчанам. В моем доме уже несколько лет нет природного газа. Мой муж умер около десяти лет назад. У меня осталось двое детей. У меня был большой долг за газ, на тот момент оплатить было не чем. Сейчас старший сын с семьей живет в городе, младший ребенок болен. Поэтому самостоятельно подключить газ я не могла себе позволит. Когда в этом году о моей проблеме узнали, приехал аким сельского округа с газовой службой. С тех пор голубое топливо вновь появилось в нашем жилье. Теперь мы отапливаемся не дровами и углем. Как выяснилось позже, спонсорскую помощь оказали неравнодушные сельчане. Я безмерно благодарна им за это, - рассказала жительница села Хиуаз Танашева. -После того, как я стала акимом Амангельдинского сельского округа, я начала выяснять, в скольких домах нет газа. Потом мы узнали от газовиков, что в одном из двух домов, в доме Хиуаз Тамашевой, не было природного газа. Нашли спонсора и вот теперь проблема решена, - сообщила аким сельского округа Саягуль Галиева.