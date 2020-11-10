Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 9 ноября, по республике было зарегистрировано 564 новых случаев заболевания COVID-19, 26 случаев из них приходится на ЗКО. К слову, всего в стране подтверждено 117 336 случаев, из них в ЗКО - 7300 случаев. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7 262 человека, среди которых 384 детей. В стационарах находится – 2 891 пациент. 194 человек находятся в тяжелом состоянии, 21– крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Также за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. - С 1 августа было зарегистрировано 39 115 заболевших, случаев с летальным исходом - 410, - пояснили в МВК РК.